Lavezzi gioia stupenda | l’annuncio fa emozionare i tifosi del Napoli

Leggi tutta la notizia su spazionapoli

(Di lunedì 29 luglio 2024) Ezequielha fatto un annuncio speciale sui social, che ha emozionato tutti idelche da sempre lo seguono con affetto. Arriva una grandeperdopo dei mesi davvero complicati, in cui è stato travolto da alcuni problemi di salute che lo hanno costretto ad un lungo ricovero in un centro di salute mentale. Il calciatore è stato anche costretto a smentire tramite i suoi legali e i suoi familiari diverse notizie al riguardo, trovandosi a dover lottare anche contro chiacchiere e pettegolezzi in un momento già di suo complicato. La causa ufficiale del suo ricovero è stata alla fine attribuito ad una patologia mentale chiamata ipomania. Adesso, il peggio sembra davvero passato e il Pocho è potuto finalmente tornare a godersi tutto l’affetto dei suoi cari.