L’abuso di alcol non rovina la festa Notte Rosa uno show per 30mila

(Di lunedì 29 luglio 2024) Un flusso stimato di circapersone dalla sera di sabato all’alba di ieri, massima attenzione alla prevenzione sul fronte sicurezza pubblica e divertimento per famiglie e ragazzi. Questo l’esito della tanto attesa (e in parte temuta)a Porto San Giorgio, dove seppur non siano mancati sporadici casi di intervento in emergenza da parte delle forze dell’ordine e 118, non si può non ammettere il successo dell’evento che ha visto la città invasa di gente, da nord a sud. Tra i primi interventi che hanno richiesto la presenza delle forze dell’ordine, una lite al Kebab in viale Buozzi, dove un nigeriano è stato trasportato al pronto soccorso a seguito delle ferite riportate nella colluttazione. Sul posto, la polizia locale.