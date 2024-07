La nuova dolce vita all’Elba L’isola tappa degli sceicchi tra Sardegna e Monte-Carlo

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di lunedì 29 luglio 2024) Dopo un bagno a Cala di Volpe, un po’ di shopping alla boutique Esmeralda sulla promenade di Porto Cervo (dove le donne acquistano mises raffinatissime che esibiscono solo in privato), gli, gli emiri e il loro seguito passano a volte anche d. Il loro e’ un pit-stop di transito.d’Elba è unaintermedia trae Capri, tra Porto Cervo e Saint-Tropez, un diversivo mentre si spostano su e giù per il Mediterraneo a bordo dei loro lussuosissimi yacht. Magari vengono anche semplicemente a farsi un giro lontano dai riflettori, sedotti dall’azzurro mare e dall’autenticità del pruno caprino. L’Elba la conoscono soprattutto per via di Napoleone. La prima cosa che fanno appena scendono è visitare la Villa dei Mulini, incastonata tra le fortezze medicee di Portoferraio e la "maison rustique" di San Martino.