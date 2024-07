I migliori oli dell' Abruzzo scelti dal Gambero Rosso

Leggi tutta la notizia su gamberorosso

(Di lunedì 29 luglio 2024) Studio e lavoro costante sulle varietà autoctone, incrementoa qualità mediae produzioni, grande attenzione verso il consumatore finale. Questo è l'olivicolo di oggi, una regione fatta di aziende e professionisti che si mettono continuamente in gioco e capaci sempre di più di imparare gli uni dagli altri. Dall'autoconsumo all'eccellenza olearia Quando si parla dioleario ci si riferisce a un territorio che si conferma tra i più interessanti in fatto di extravergine di qualità e ciò è testimoniato dall'elevato numero di Foglie assegnate coi massimi punteggi. Quello che però più stupisce è la grande destrezza e dinamicità con la quale l’è stato capace di mettersi in discussione negli ultimi 10-15 anni, operando una piccola rivoluzione nella produzione di olio.