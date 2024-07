I Concerti più attesi di Agosto 2024 in Italia

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di lunedì 29 luglio 2024) Sono tanti gli artistini ed internazionali che con i loroaccenderanno il caldissimoda nord a sud dello stivale. Si parte il 1con Russell Crowe And The Gentleman Barbers che si esibiranno al Festival di Majano in provincia di Udine. Continua La Bolla Tour dei Subsonica che vedremo sul palco di Trento: stessa sera nella quale Max Gazzè sarà a Maniago, mentre alla Villa Bellini di Catania ci sarà Irama. L’unica datana di Sting si terrà il 3al Forte Arena di Santa Margherita di Pula, in provincia di Cagliari: altra star internazionale, Dee Dee Bridgewater sarà al Teatro Romano di Verona, mentre Gemitaiz il giorno successivo sarà al Parco Gondar di Gallipoli. Tom Odell si esibirà il 4alla Cavea dell’Auditorium Parco Della Musica di Roma.