House of the Dragon 2 la recensione del settimo episodio | no Draghi no Party!

Leggi tutta la notizia su movieplayer

(Di lunedì 29 luglio 2024) Neltornano protagoniste le creature mitologiche che tanto affascinano i fan diof the, mentre le pedine sulla scacchiera prendono definitivamente posto in attesa del grande finale. Danza dei. Un nome così affascinante e suggestivo quello ideato da George R.R. Martin per indicare una doppia guerra, letterale e metaforica, che ha caratterizzato e segnato la storia dei Sette Regni nelle sue Cronache del ghiaccio e del fuoco. Ovvero la battaglia intestina dei Targaryen, la famiglia discendente dall'Impero di Valyria indissolubilmente legata aie al loro lignaggio sulla dinastia di sangue della Casa del Drago. Una guerra civile accennata nella saga principale di Game of Thrones e nella sua trasposizione televisiva Il Trono di Spade, e narrata più approfonditamente in Fuoco e Sangue, divenuto come sappiamo