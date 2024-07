Giovanni Toti game over ma il Totismo continua

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 29 luglio 2024), ma ilsmo. Dunque rimangono ancora in ballo alcune integrazioni e rettifiche da farsi riguardo alla vicenda ligure. Innanzitutto che non si trattò di corruzione bensì di concussione. Per cui chi incassava la prebenda non era un’ingenua verginella vittima di biechi traviatori, stante che le parti erano invertite. Infatti nella losca faccenda l’iniziativa era sempre promossa dal richiedente dazioni; il presidente che – tra l’altro – fin dall’inizio mandato aveva predisposto una cassaforte (il fondo Change) in cui far confluire i panti dei favori illeciti scambiati.