Finché notte non ci separi | intervista a Pilar Fogliati e Filippo Scicchitano

(Di lunedì 29 luglio 2024) Metti un giovane regista come Riccardo Antonaroli, che si era già fatto notare con il suo primo film (La svolta), due protagonisti comeche, con le fedi al dito, si sono appena giurati amore eterno, ma finiscono per litigare, lasciano l'albergo e vengono catapultati nella città Eterna, silenziosa e misteriosa senza capire il perché. Risultato? La vittoria al box office è assicurata. Questa commedia dolce amara ci porta a scoprire l'animo umano e quell'amore coperto dall'insicurezza. Remake del lungometraggio israeliano “Honeymood”, è perfetto per chi non cede ai sentimenti, ma solo per paura. Non diamo sempre la colpa ai giovani, che tutti i giorni vengono bombardati da notizie che li rendono incapaci di decidere cosa fare nella vita: il coraggio non si eredita, e neanche la possibilità di confessare le incertezze che diventano estreme.