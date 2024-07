Figc la giornata dei lunghi coltelli Ultimatum delle big di A e ipotesi scissione | cosa sta per succedere

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di lunedì 29 luglio 2024) Tra le pieghe della calura estiva, col favore della pigrizia preagostana edistrazioni olimpiche e di mercato, insanno bene che ladi oggi se non è dapoco ci manca. Riepiloghiamo: l’emendamento Mulè – nella migliore tradizione cerchiobottista italiana – ha dato indicazioni precise rispetto al fatto che la Federazione debba rideterminare il peso specifico dei vari club all’interno della stanza dei bottoni federali, ovviamente con chiaro riferimento alla Lega di serie A che intende contare se non in maniera direttamente proporzionale ai soldi che mette e porta nel sistema, almeno di più di ora. Molto di più. Per primail buon Gravina – che è uno a cui il cervello va a mille – ha colto la palla al balzo e si è garantito la poltrona fino a inizio 2025.