Elisabetta Gregoraci amore a gonfie vele in vacanza a Lampedusa

Leggi tutta la notizia su 361magazine

(Di lunedì 29 luglio 2024)inprosegue la sua storia d’con Giulio Fratini. I due stanno trascorrendo unaconcedendosi delle immersioni nell’acqua cristallina. Sono gli ultimi giorni diper la conduttrice tv che tra qualche settimana approderà in Rai con un programma tutto suo, dal titolo Questione di stile. Così dopo le vacanze di famiglia con l’ex marito Flavio Briatore e il figlio Nathan,si è ritagliata del tempo anche per unadi coppia così come si vede dalle Ig Stories pubblicate sul profilo della showgirl ed ex gieffina. «Ho preso il brevetto proprio qui ae finalmente sono tornata ad immergermi. Abbiamo visitato una grotta bellissima», raccontaai fan su Instagram. Leggi anche–> Grande Fratello, un pallavolista nel cast.