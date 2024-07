Ecco la coppa dello storico scudetto

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di lunedì 29 luglio 2024) Si è chiusa ieri sera la mostra ’Spezia 80 anni da una storica vittoria’ organizzata dalla Provincia per raccontare lovinto nel 1944. In tanti hanno affollato la sala consiliare del palazzo di via Veneto per ascoltare la conferenza “La lunga linea bianca”. A raccontare la storia delle aquile, Italo Cucci, scrittore e direttore editoriale dell’agenzia Italpress e il giornalista Armando Napoletano, accompagnati dalle letture di Riccardo Monopoli; ad aprire la cerimonia il presidente della Provincia Pierluigi Perracchini, e il delegato del Comando provinciale dei Vigili del Fuoco Pietro Muscinesi. Grande emozione al l’arrivo in sala dellaoriginale vinta nel 1944, portata in trionfo da una rappresentanza dei Vigili del fuoco: Peracchini ha consegnato una maglia commemorativa ad alcuni storici giocatoriSpezia.