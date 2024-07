Correzzola auto si schianta contro recinzione e poi si ribalta | morta una 16enne

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di lunedì 29 luglio 2024) Padova, 29 luglio 2024 – Tragico incidente nelle prime ore di oggi: una ragazza di 16 anni èsulla Strada regionale 104 dopo che la Fiat Punto su cui viaggiava si ètaunaper poi rovesciarsi. Un’altra persona è rimasta ferita. I vigili del fuoco sono intervenuti verso le 1 e 15 della notte in via Bassa, all’altezza dell’incrocio con via Leonardo Da Vinci. Mentre stavano mettendo in sicurezza l’mobile, il personale sanitario del Suem ha tentato invano di rianimare la, che tuttavia è deceduta poco dopo. La persona ferita è stata invece trasferita in ospedale. Assistiti sul posto gli altri giovani. I carabinieri hanno eseguito i dovuti rilievi e hanno deviato il traffico. Le operazioni dei vigili del fuoco si sono concluse verso le 3.