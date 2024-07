Con Peugeot E-5008 la vacanza è rilassante e tutta in elettrico

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di lunedì 29 luglio 2024) di Giuseppe Tassi Nel poliedrico mondo dei Suv è difficile scrivere nuove storie.ci prova con E-, un sette postida 4,79 metri che combina il grande spazio interno con le morbide sensazioni di guida di un motore a impatto zero. La versione elettrica del Suv francese, assemblato a Sochaux con batterie prodotte nella gigafactory del gruppo Stellantis, arriverà sul mercato il prossimo autunno. Il prezzo ancora non è stato annunciato ma dovrebbe essere compreso fra i 45 e i 49 mila euro. Pensato per famiglie che amano il viaggio-avventura e i lunghi spostamenti, E-ha un’autonomia importante (da 500 a 660 km) e un corredo di bordo che invoglia a vivere l’auto in tutte le sue sfumature. Lo conferma la prova su strada fra Copenaghen e il Sud della Svezia, collegate dal suggestivo passaggio del ponte di Oresund con le sue gigantesche campate.