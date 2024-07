Comic-Con 2024 | Ricostruzione del panel di Alien | Romulus

Leggi tutta la notizia su nerdpool

(Di lunedì 29 luglio 2024) Mancano poche settimane al debutto di, l’ultimo film della storica saga fantascientifica e horror. Il cast e la troupe del film sono arrivati venerdì alla Hall H del-Con di San Diego per presentare in anteprima il film e condividere scorci esclusivi di filmati del progetto. Ecco i punti sti delHall H di! Vengono mostrati nuovi filmati del pianeta e di Andy, un sintetico che inizia a funzionare male. Il gruppo si reca in un laboratorio per cercare di trovare i pezzi per sostituirlo e viene attaccato da un Facehugger nell’acqua. Lo combattono, anche con un taser, e riescono a fuggire per poco dalla baia e a entrare nella stanza successiva. Prima che la porta possa chiudersi completamente, uno sciame di Facehugger fugge nel corridoio e inizia ad attaccare.