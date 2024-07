CdS – Roma Soulé è sbarcato a Fiumicino Tifosi in delirio in 250 per l’argentino

Leggi tutta la notizia su justcalcio

(Di lunedì 29 luglio 2024) 2024-07-29 00:26:00 In tema di news di calciomercato tiene banco in queste ore quanto riporta il CdS:in festa, ma il più felice è sicuramente Matiasche questa sera alle 21 èall’aeroporto diper cominciare la sua avventura alla. L’attaccante argentino ha varcato le porte del Termina 1 insieme alla sua fidanzata e all’agente Martin Guastadisegno che ha curato l’operazione in queste settimane insieme a Souloukou e Ghisolfi, riuscendo a portare a termine la difficile operazione.inVisibilmente emozionato e un con grande sorriso sul volto, il ragazzo è stato prelevato dallo staff dellae portato in un albergo del centro per prepararsi alla lunga giornata di domani.