Bronzetti Cocciaretto-Bucsa Sorribes Tormo oggi in tv tennis femminile Olimpiadi Parigi 2024 | orario e canale

(Di lunedì 29 luglio 2024)si incontreranno in occasione del primo turno del torneo didoppioalledi. Entrambe subito eliminate in singolare, le azzurre puntano sul doppio, dove tenteranno di sovvertire il pronostico della vigilia per fare strada nel tabellone. Esordio non facile contro le spagnole, che nelhanno vinto il titolo a Madrid e sono in top 20 nella Race. Secondo i bookmakers, saranno loro a partire ampiamente favorite. IL MEDAGLIERE DICALENDARIO: PROGRAMMA E ORARI IL PROGRAMMA GIORNO PER GIORNO GLI ITALIANI IN GARA GIORNO PER GIORNO TABELLONE SINGOLARELe due coppie scenderanno in campo, lunedì 29 luglio, come terzo match dalle ore 12.00 sul Campo 7, dopo il match Osorio-Yastremska.