Bologna FC Fabbian è già carico | Godiamoci la Champions Italiano? Diverso da Thiago Motta

(Di lunedì 29 luglio 2024) Valles (Bolzano), 29 luglio 2024 – Cinque gol al primo anno di Serie A. E adesso che arriva lache cosa alberga tra i desideri di Giovanni? “Un gol inLeague lo sogno da quando ero bambino”, ammette il centrocampista rossoblù, protagonista di giornata nella sala stampa di Valles. Strano, per un veneto poco aduso ai sogni e molto più abituato a lavorare sodo sul campo.ù “rispetto aci chiede cose un po' diverse – dice il centrocampista al suo secondo anno in prestito dall'Inter – ma la forza di un calciatore, nonché una delle mie caratteristiche, è quella di sapersi adattare in fretta alle nuove situazioni”.