Arnaldi-Koepfer oggi in tv tennis maschile Olimpiadi Parigi 2024 | orario e canale

(Di lunedì 29 luglio 2024) Tutto pronto per il secondo turno del tabellone singolaredelalledi, che vede in campo Matteo. L’azzurro ha superato a sorpresa all’esordio il beniamino di casa Arthur Fils in due set, meritandosi dunque il passaggio del turno. Ora per il sanremese c’è l’ostacolo rappresentato dal tedesco Dominik, che ha superato al tie break del terzo set il canadese Milos Raonic. Questa voltaparte con i favori del pronostico, ma non sarà comunque facile portare a casa l’incontro. SEGUI LA DIRETTA TUTTI I RISULTATI DI LUNEDI’ 29 LUGLIO CALENDARIO: PROGRAMMA E ORARI IL PROGRAMMA GIORNO PER GIORNO GLI ITALIANI IN GARA GIORNO PER GIORNO IL MEDAGLIERE DITABELLONE SINGOLAREIl match di riferimento andrà in scena, lunedì 29 luglio, come terzo incontro sul Court 6 a partire dalle ore 12.