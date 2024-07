Alloggio ammalorato l’allarme | Muffa e muri scrostati aiutatemi Acer | Lavori già programmati

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di lunedì 29 luglio 2024)negli alloggi popolari. Una situazione segnalata da Argentina Miroui, 53 anni, romena, dal 2002 in Italia e da otto anni in un’abitazionedel Barco, in via Umberto Fogagnolo 7. Un appartamento al terzo piano di un condominio costruito negli ’40. Miroui è madre di due figli maggiorenni di un precedente matrimonio, uno residente in Danimarca e l’altra che abita proprio con lei, insieme a una figlia minorenne concepita con un altro compagno. In appartamento anche Rango e Lana, due cani. Argentina ci mostra lo stato di manutenzione interna, pareti scrostate, negli angoli evidentee in alcuni soffitti si notano vecchie infiltrazioni ripristinate. "Non riusciamo a vivere qui – spiega –. In questo appartamento la situazione è ormai impossibile, ci sono perdite dal soffitto e l’odore rende insalubre tutto l’ambiente. Abbiamo avuto problemi di salute.