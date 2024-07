Abbiamo giurato che non ci saremmo mangiati a vicenda Io e la mia famiglia siamo stati naufraghi per 38 giorni | la straordinaria storia di Douglas Robertson

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 29 luglio 2024) Una traversata in mare con una grande barca in vela per lasi è rivelata un vero e proprio incubo. Larisale a 52 anni fa ed è stata riportata alle cronache dal The Guardian che ha intervistato uno dei figli,, che all’epoca dei fatti aveva solo 16 anni. Durante la traversata, erano circa le dieci del mattino, d’un tratto due tonfi assordanti hanno colpito la barca di 13 metri e anche il timoniere il padre era stato balzato lontano dal posto di comando. “Mi sono accorto che c’erano tre orche – ha raccontato– un papà, una mamma e un cucciolo in mezzo. La testa del papà era spaccata e sanguinava molto”. Le balene avevano attaccato l’imbarcazione. D’istintourlò al padre di abbandonare la nave, ma lui rispose: “Nonal porto turistico,nel mezzo dell’Oceano Pacifico. Abbandoniamo la nave verso dove?’”.