The Decameron la spiegazione del finale | Chi sopravvive alla peste in questa commedia dark?

(Di domenica 28 luglio 2024) The, ladel: Chiin? The(la nostra recensione) di Kathleen Jordan si ispira all’omonima raccolta di racconti italiani del XIV secolo di Giovanni Boccaccio. Proprio come i tempi che cattura, Thedi Netflix racchiude nelle sue pieghe molto caos e incertezza nella sua stagione di otto episodi. Incentrata sulla regione italiana di Firenze, colpita dall’ira dellanera, lacomedy medievale si concentra su un gruppo di nobili e i loro servitori invitati nella campagna di Villa Santa, di proprietà del visconte Leonardo (Davy Eduard King), per salvarsi dpestilenza mortale che sta colpendo le aree più popolate. Quando gli stimati ospiti raggiungono il rifugio di campagna, si rendono conto che il loro ospite è scomparso.