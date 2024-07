Temptation Lino e Maika a letto insieme | Alessia rompe il silenzio

Leggi tutta la notizia su tvpertutti

(Di domenica 28 luglio 2024) La notizia è ormai ufficiale:Giuliano eRandazzo sono una coppia. L'ex fidanzata diPascarella, con la quale ha partecipato all'ultima edizione diIsland, è ormai un ricordo del passato. Il nuovo capitolo della vita sentimentale disi è aperto con la sua tentatrice, e i dettagli del loro incontro hanno subito fatto il giro del web. Il primo indizio della nuova relazione tradiIsland è arrivato tramite un video pubblicato dal «fidanzato» su TikTok, in cui, in sella alla sua moto, dichiarava: "sto arrivando". Poche ore dopo, l'uomo ha mantenuto la promessa, pubblicando una foto intima con la donna, scattata alle 6:34 del mattino. La coppia ha trascorso la serata di sabato 28 luglio 2024ad alcuni protagonisti dell'ultima edizione diIsland 2024, in un ristorante della famiglia di lei a Roma.