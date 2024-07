Temptation Island Lino a letto con Maika | Alessia svela le chat

Leggi tutta la notizia su dilei

(Di domenica 28 luglio 2024)ha chiuse le porte del resort in Sardegna. La messa in onda delle puntate registrate ha avuto fine, con tanto di proposta dei video online relativi alla situazione delle coppie un mese dopo. Cosa vuol dire tutto ciò? Che i protagonisti di questa edizione, stando agli accordi firmati, possono tornare a mostrarsi liberamente sui social. In precedenza, infatti, non era loro consentito dire in qualche modo, diretto o indiretto, il finale delle loro trame all’interno del reality Mediaset. Basti pensare ad, che al di fuori sono molto chiacchierati e ricercati dal pubblico. Usciti separati dopo ben due falò di confronto, sono al centro di una vicenda che, per molti, è chiaramente parte di una narrativa acchiappa visualizzazioni.Non sono bastati due falò di confronto aper riuscire a tornare insieme alla fidanzata