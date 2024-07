Strachiesina le foto della corsa

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di domenica 28 luglio 2024) Chiesina Uzzanese, 28 luglio 2024 – Chiesina Uzzanese ha nuovamente brillato grazie alla 16ª edizione, unache ha saputo superare le avversità climatiche di un'estate caldissima. La manifestazione, organizzata dal presidente del Massa e Cozzile, Luca Galigani, noto per il suo impegno anche nella celebre gara "Il Ghibellino", ha regalato emozioni indimenticabili a tutti i partecipanti e spettatori., leL'organizzazione impeccabile ha messo in campo strategie efficaci per affrontare il caldo estivo. Lungo il percorso, numerosi punti di ristoro hanno offerto sollievo con frutta fresca e gelati, oltre ai caratteristici ghiaccioli, essenziali per mantenere idratati i corridori. A tutti i partecipanti è stato offerto l'iconico copricapo di paglia, un omaggio che ha aggiunto un tocco di simpatia e tradizione all'evento.