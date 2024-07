Star Trek | Starfleet Academy 4 nuovi attori nel cast della serie

Leggi tutta la notizia su universalmovies

(Di domenica 28 luglio 2024) Poche ore, direttamente dal panel “Universe” del Comic-Con di San Diego, è stata presentata lafleet. Con ancora il primo ciak da battere, probabilmente già dal prossimo mese, la nuovafleetè stata al centro dell’attenzione dei presenti al Comic-Con. Durante la presentazione è stato annunciato il ritorno di quattro storicidell’universo, ovvero Tig Notaro, Oded Fehr e Mary Wiseman di: Discovery , e Robert Ricardo di: Voyager. Notaro e Ricardo si uniscono come personaggi fissie riprenderanno i loro ruoli di Jett Reno e The Doctor. Fehr e Wiseman, invece, si uniscono come gueste riprenderanno i loro ruoli di Admiral Vance e Sylvia Tilly.