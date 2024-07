Sanità tecnologie utili per abbattere le liste d’attesa

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di domenica 28 luglio 2024) Razzante* Mentre il governo è impegnato adlein ambito sanitario, Anitec-Assinform, l’Associazione di Confindustria che rappresenta le principali aziende ICT operanti in Italia, sottolinea l’tà dellesu questo versante presentando uno studio dal titolo “Il ruolo del digitale nella gestione delle“. Ledigitali offrono opportunità significative per affrontare il problema delle, agendo sia sulla domanda che sull’offerta di servizi sanitari. Un’indagine della Federazione delle Associazioni dei Dirigenti Ospedalieri Internisti ha evidenziato che il 30% dei ricoveri potrebbe essere evitato con una migliore presa in carico territoriale. Servizi digitali per la gestione degli appuntamenti, la comunicazione con i pazienti e la telemedicina possono razionalizzare la domanda di prestazioni.