Reazione a Catena le Salsa e Merende dopo l' eliminazione | ' Pino fondamentale'

(Di domenica 28 luglio 2024) Carola, Mariasole, Marianna, più comunemente note per essere state ledi2024. La loro esperienza è durata 11 puntate, di cui 10 da campionesse. Quest'avventura ha portato nelle loro tasche 15.189 euro in gettoni d'oro oltre a dei ricordi di alto valore. Intervistate in esclusiva a Tvpertutti, questo trio originario di Fondi e Itri ha parlato delle loro passioni, dell'esperienza all'interno del gioco televisivo di Rai 1 e di cosa faranno con la vincita conquistata. Le2024, l'intervista Benvenute Carola, Mariasole e Marianna, che estate! Come la state vivendol'dae cosa vi ha lasciato questa magnifica esperienza? “Ciao, e grazie per averci contattato.