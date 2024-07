Parigidoping | positiva pugile nigeriana

Leggi tutta la notizia su servizitelevideo.rai

(Di domenica 28 luglio 2024) 4.40 LaCynthia Temitayo Ogunsemilore è stata sospesa dalle Olimpiadi di Parigi per aver violato una norma antidoping, ha affermato l'Agenzia internazionale per i test. Un campione prelevato "ha dato luogo a un risultato analitico positivo per la sostanza proibita, la furosemide", ha spiegato l'agenzia. La furosemide è classificata dall'Agenzia mondiale an-tidoping (WADA) tra i "diuretici e agenti mascheranti". Il cam pione è stato raccolto a Parigi giovedì un giorno prima della cerimonia di apertura.