Parigi 2024 nuoto | Ceccon senza forzare avanti anche Pilato e Razzetti

(Di domenica 28 luglio 2024) Seconda giornate di gare alla Defense Arena per le batterie didelle Olimpiadi di. Dopo le emozioni del bronzo conquistato dalla 4×100 stile libero maschile, Thomastorna in acqua e conquista l’accesso alle semifinali dei 100 dorso. In controllo, forse troppo, il fenomeno veneto tocca in 53.45 ed è solamente dodicesimo tra i qualificati. Niente da fare per Michele Lamberti, ottavo in batteria e 23° nella graduatoria generale in 54.22. Missione compiutaper Benedettae Lisa Angiolini nei 100 rana. La 19enne tarantina, primatista italiana, avanza in 1:06.19 con il sesto crono, è nona invece la senese con il suo quarto crono personale (1:06.27). Apparsa in grande la sudafricana Smith in 1:05 netto.