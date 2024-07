Parigi 2024 ginnastica artistica Simone Biles torna protagonista | tutti gli esercizi della sua qualificazione VIDEO

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di domenica 28 luglio 2024)era una delle atlete più attese ai Giochi di. La ginnasta statunitense èta in azione dopo un complesso periodo, che l’aveva portata a rinunciare alle gare a squadre. La star americana ha iniziato la propriasulla trave, accolta dai boati del pubblico, per poi fare faville anche al corpo libero. Ottima la prestazione al volteggio, per poi fare bene anche alle parallele asimmetriche. Al terminepropria prova, saluta calorosamente i sostenitori presenti al palazzetto. Di seguito, ecco ilche ripercorre gliche ha svolto durante laodierna:glisua) SportFace.