Non finisce qui Temptation Island veleno dopo il programma | è Alessia ad accendere la miccia

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

(Di domenica 28 luglio 2024) È lite. Il 25 luglio è terminato il reality show di Canale 5 dove coppie in crisi mettono alla prova la loro storia d’amore. Questa edizione resterà nella storia delcome quella più “distruttiva”; solo due coppie hanno superato “l’esame”: la coppia Toni e Jenny e quella formata da Siria e Matteo. Per il resto, è stata una caporetto. Da separati, invece, sono usciti Lino e. Entrambi di Napoli, vivevano insieme da 4 anni. Lei si era rivolta alper capire se poteva fidarsi veramente del fidanzato. È finita malissimo, come sanno bene i telespettatori. Adnon è piaciuto l’avvicinamento tra Lino e la single Maika. Così ha deciso di mollarlo. Adesso arrivano nuove notizie sui tre protagonisti. Leggi anche: “Ora vi dico che lavoro faccio”.