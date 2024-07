Nel carcere di Prato il sessantesimo suicidio di un detenuto dall’inizio dell’anno

Leggi tutta la notizia su corrieretoscano

(Di domenica 28 luglio 2024)– Un altro, un 27enne, si è suicidato in, stavolta alla Dogaia di. Si è impiccato nella serata del 27 luglio nella sua cella. Nonostante l’immediato soccorso è morto poco dopo all’ospedale cittadino. È ildi unnel corso, il terzo in poche settimane in Toscana, dopo i casi di Firenze e Livorno. A stigmatizzare la situazione la Uilpa Polizia Penitenziaria: “Solo 27 anni, italiano, alcune condanne definitive con fine pena nel 2032, si è impiccato ieri sera nella sua cella della casa circondariale di– dice Gennarino De Fazio, segretario generale del sindacato – Subito soccorso e condotto in ospedale, è spirato poco dopo. Si tratta del 60esimodi unnel corso, cui vanno aggiunti sei appartenenti alla polizia penitenziaria che si sono tolti la vita.