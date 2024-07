Miele italiano in crisi | colpa di domanda e prezzi bassi

Leggi tutta la notizia su quifinanza

(Di domenica 28 luglio 2024) Secondo un rapporto pubblicato il 24 luglio 2024 da di Ismea ( Istituto di Servizi per il Mercato Agricolo Alimentare), la produzione mondiale diha mostrato una crescita costante negli ultimi tre anni, arrivando a circa 1,831 milioni di tonnellate nel 2023, con l’Europa che contribuisce per circa un quinto del totale. Tuttavia, nonostante questo panorama globale in espansione, ilsta vivendo unaprofonda e complessa, influenzata da una serie di fattori economici e commerciali. Contrazione della produzione ditra le principali cause dellaIn Italia, il numero degli apicoltori è in costante aumento. Nel 2023, secondo il report di Ismea, si contano oltre 75.000 apicoltori registrati, segnando un incremento del 45% rispetto al 2018.