LIVE Mountain bike Olimpiadi Parigi in DIRETTA | Teocchi e Berta ambiscono al podio nel cross country

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla diretta live della gara femminile nel contesto della mountain bike alle Olimpiadi di Parigi 2024. Gare che entrano nel vivo per il mondo delle due ruote: dopo la cronometro individuale di ieri che ha visto mettersi al collo una medaglia d'argento di Filippo Ganna, si assegnano subito le medaglie nella gara al femminile della mountain bike, e l'Italia può guardare con fiducia anche a questa prova. Chiara Teocchi e Martina Berta sono sicuramente delle carte da medaglia credibili, anche se la concorrenza sarà davvero agguerrita. La favorita principale sarà l'immarcescibile francese Pauline Ferrand Prevot, ma non mancheranno le avversarie, a partire dall'olandese Puck Pieterse e la connazionale Loana Lecomte.