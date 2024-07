LIVE Cocciaretto-Shnaider 2-6 5-7 Olimpiadi Parigi tennis in DIRETTA | la russa si impone in due set sull’azzurra

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 28 luglio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAGrazie per essere rimasti con noi durante tutto l’arco di questa. Buon proseguimento di giornata olimpica con OA Sport. FINISCE QUI.VINCE 6-2, 7-5: viene eliminata Elisabetta, incapace di trovare regolarità nel suoe di opporre resistenza alla potenza della. 15-40 Colpo vincente a campo aperto della: 2 match point. 15-30 Reazione diche prova ad accorciare nel computo di questo game. 0-30 Accelerada fondo campo, non riesce a contenere l’azzurra. 0-15 Il primo punto di questo game è della. 5-6FA MALE IL CON IL SERVIZIO. Lavince il game e si garantisce il tiebreak, oraè spalle al muro. 40-0 Errore di: pesantissimo 30-0 Due vincenti in serie portanovicina alla conquista del game. 5-5 ALTRO CONTROBREAK DELLA