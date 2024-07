LIVE Canottaggio Olimpiadi Parigi in DIRETTA | Gobbi e Guerra portano il doppio in semifinale eliminato il doppio maschile

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 28 luglio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA10:42 Seconda heat del due senza femminile. Questa la lista partenti: Repubblica Ceca Romania Gran Bretagna Irlanda 10:38 Accelera nel finale l’Olanda, con le campionesse del mondo in carica che si aggiudicano la prima batteria del due senza femminile con il crono di 7:17.81. Clevering e Meester lanciano subito un forte messaggio alle avversarie. Approdano inanche Lituania e Stati Uniti. 10:35 Primi tre equipaggi di ogni batteria che avanzeranno alle semifinali, i restanti andranno al ripescaggio. Passaggio a metà gara con Olanda, Lituania e Stati Uniti. 10:32 Programma che continua senza sosta con le batterie del due senza femminile. In corso la heat numero 1, questa la startlist: Danimarca Nuova Zelanda Olanda Lituania Stati Uniti 10:28 6:31.54 e prima posizione per la Serbia di Mackovic e Pimenov, seguita da Germania e Cina.