LIVE Canottaggio Olimpiadi Parigi in DIRETTA | convince il doppio pl grande delusione per il 4 senza

13:04 Equipaggio degli Stati Uniti che prende il largo e transita ai 1000 metri con mezza imbarcazione di margine sull'Australia. 13:01 Programma che si chiude con la seconda ed ultima batteria del 4maschile. Questa la lista partenti: Australia Francia Svizzera Stati Uniti 12:58 Maclean, Ulrich, Murray, Macdonald portano in trionfo il 4neozelandese. Gli oceanici chiudono con il crono di 6:03.08 e volano in finale al pari della Gran Bretagna. Italia in quinta ed ultima posizione con 6:14.65. 12:56 Nuova Zelanda e Gran Bretagna hanno oggettivamente diverse marce in più ed ai meno 500 ipotecano i due pass per la finale. 12:55 A metà gara gli azzurri scivolano in quinta ed ultima piazza. Bisogna cambiare ritmo per cercare di aitare i ripescaggi.