La Riviera infedele Spiati sotto l’ombrellone dall’investigatore privato

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di domenica 28 luglio 2024) L’estate è la stagione della passione e dei tradimenti. Durante i mesi più roventi dell’anno spopolano le avventure extraconiugali tra gli ombrelloni, le cabine e i locali della. Ogni posto è buono per qualche scappatella e all’agenzia ‘Abax investigazioni’ lo sanno bene. "Nei mesi estivi le richieste di indagini sull’infedeltà aumentano del 60 per cento - spiega Alessandro Giuliani, titolare dell’agenzia -. Abbiamo due o tre richieste ogni weekend. Siamo contattati ad esempio dal marito che vuole controllare la moglie in vacanza con le amiche o viceversa". Un lavoro investigativo minuzioso che non prende in causa soltanto i turisti, ma anche i riminesi. "Lavoriamo in ogni posto, dal chiringuito alle spiagge. Ci capita di dover affittare un ombrellone vicino al soggetto da pedinare per poterlo controllare meglio.