Guida TV Sky Cinema e NOW | Nina dei Lupi Domenica 28 Luglio 2024

Leggi tutta la notizia su digital-news

(Di domenica 28 luglio 2024) Questa sera super i clienti Sky (e in streaming su NOW) ci attende una selezione di film emozionanti e variegati. Su SkyUno HD, alle 21:15 (canale 301), va in ondadei. In questo dramma fantascientifico, una tempesta solare globale mette fuori uso tutta la tecnologia del pianeta. In un piccolo paesino montano, viene trovata una neonata che viene chiamata. Il film esplora come questa nuova vita influisca sulla comunità e sulle sue dinamiche in un mondo improvvisamente privato di ogni tecnologia. SkyDue HD offre alle 21:15 (canale 302) Zodiac, un thriller di David Fincher basato su eventi reali. Ambientato a San Francisco nel 1969, il film segue il tentativo di un gruppo di investigatori e giornalisti di catturare un serial killer che ha terrorizzato la città. Con un cast di primo piano composto da Jake Gyllenhaal, Mark Ruffalo e Robert Downey Jr.