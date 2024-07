Grillo e Conte scontro totale sul futuro del Movimento

Leggi tutta la notizia su velvetmag

(Di domenica 28 luglio 2024) Qualeper ilCinque Stelle se Beppee Giuseppevanno allo? Dopo i disastrosi risultati alle elezioni europee dello scorso 9 giugno – un misero 10% di consensi – seguiti al deludente voto alle politiche del 2022 (15%), i pentastellati sembrano giunti alla resa dei conti. Beppe, fondatore e ancor oggi garante delalza la voce e Giuseppereplica a muso duro. Il pomo della discordia è l’assemblea costituente delCinque Stelle. L’ex premier e il garante si sono scambiati bordate sul metodo e sulle fasi del processo di rinnovamento voluto da. In una letteraha rimproveratoper non averlo coinvolto nella scelta di indire l’assemblea e di aver ignorato la sua richiesta di discuterne in un gruppo “ristretto dei nostri“.