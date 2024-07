Ginnastica artistica Francia fuori dalla finale! De Jesus crolla alle Olimpiadi il Canada strabilia | Italia vicina a un’incetta di finali

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 28 luglio 2024) Si è consumato un autentico dramma sportivo alla Bercy Arena, sede delle gare didi Parigi 2024: lanon si è clamorosamente qualificata per laa squadre femminile. Le padrone di casa si erano presentate ai Giochi con grandissime ambizioni dopo aver conquistato la medaglia di bronzo agli ultimi Mondiali e invece non sono nemmeno rientrate tra le migliori otto: le transalpine sono none con il basso punteggio di 158.797 al termine della quarta suddivisione e devono già dire addio ai sogni di gloria. Una prestazione deludente da parte delle Gtte, che hanno ammutolito i 20.000 presenti sugli spalti di uno degli impianti simbolo di questa rassegna a cinque cerchi. La stella Melanie DeDos Santos è caduta per tre volte tra parle asimmetriche (12.233), trave (12.366) e corpo libero (12.