Formazioni ufficiali Napoli-Egnatia amichevole precampionato 2024

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di domenica 28 luglio 2024) Lediestiva in vista del prossimo campionato di Serie A. Terzo appuntamento pre stagionale per i partenopei di mister Antonio Conte, che dopo aver concluso il ritiro di Dimaro si sono spostati a Castel di Sangro per proseguire la preparazione, e si apprestano ad affrontare la formazione albanese. L’andrà in scena alle ore 20:00 di domenica 28 luglio. Sportface.it seguirà l’evento in diretta con un live testuale e fornirà approfondimenti sulla sfida. COME SEGUIRE IL MATCH LA DIRETTA LIVE DELL’INCONTRO LE: in attesa: in attesaSportFace.