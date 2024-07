Finale 100m rana maschile nuoto Olimpiadi Parigi 2024 | a che ora in gara Martinenghi

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di domenica 28 luglio 2024) Il programma e l’orario delladeidialledi. In corsia 7 ci sarà Nicolò, a caccia di una medaglia per confermare o migliorare il bronzo ottenuto a Tokyo. Tantissima la concorrenza per il nuotatore azzurro, su tutti Adam Peaty, qualificatosi per lacon il miglior tempo. L’appuntamento è previsto per le 21.44 di domenica 28 luglio, sarà possibile seguire la diretta in chiaro su Rai 2, oppure su Sky ed Eurosport, oltre che su Discovery Plus cui è affidata la copertura totale dell’evento a cinque cerchi. Su Sportface.it, invece, potrete restare aggiornati con live testuale, cronaca e aggiornamenti per non perdere alcuna emozione.