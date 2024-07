Dyson OnTrac | le prime cuffie over-ear del marchio inglese

Leggi tutta la notizia su tuttotek

(Di domenica 28 luglio 2024)rappresentano l’ultima innovazione nel campo delle-ear, con una combinazione perfetta di design, tecnologia e comfort Il rinomatotorna sul mercato con un prodotto che promette di rivoluzionare l’esperienza audio: le-ear. Dopo il progetto Zone con purificatore integrato,presenta un dispositivo di alta qualità sonora e altamente personalizzabile. Con oltre 2.000 combinazioni di padiglioni esterni in alluminio e cuscinetti auricolari disponibili, è possibile scegliere tra quattro colori differenti: CNC Aluminium, CNC Copper, CNC Black Nickel e Ceramic Cinnabar.sono progettate per garantire un comfort prolungato grazie all’impiego di microfibra e schiuma per i cuscinetti, ai bracci cardanici multi-pivot e alla batteria integrata nell’archetto che offre un bilanciamento ottimale del peso.