Disagi sulla tratta Milano-Genova per una fuga di gas a Pavia | treni cancellati e ritardi fino a 100 minuti

(Di domenica 28 luglio 2024) Una perdita di gas durante i lavori di posa della fibra ottica aha causato l’interruzione della circolazione ferroviaria tra, con iche hanno accumulatoa 100e alcune corse che sono state cancellate. Ladi gas a cielo aperto è avvenuta nei presi dei binari dalla tarda mattinata. Sul posto si trovano i tecnici di Asm, i vigili del fuoco e i volontari della protezione civile. A causare l’incidente i lavori per la stesura della fibra, durante i quali è stata lesionata una tubatura del gas a bassa pressione. La fuoriuscita ha causato la concentrazione di sacche di gas nei tombini del quartiere intorno alla stazione. I tecnici hanno effettuato i carotaggi per individuare l’origine dellae sono già iniziati i lavori di riparazione che richiederanno però alcune ore per la conclusione.