Crotone Ingegnere ucraino muore per la paura di essere assalito dalle vespe

(Di domenica 28 luglio 2024) È letteralmente morto diun turista. L’uomo di 47 anni infatti non è morto per le punture di insetto (come ipotizzato dalla stampa in un primo momento). Il 47enneè morto sulla spiaggia libera diin viale Magna Grecia. L’ispezione cadaverica eseguita del medico legale non ha rinvenuto alcuna puntura di insetto sul corpo dell’uomo. L’ipotesi è che il 47enne sia morto per un infarto o arresto cardiaco causato dalladistatodallo sciame dio api sapendo diallergico. L’aveva deciso di trascorrere aun breve periodo di vacanza da alcuni suoi familiari. Quando si è vistodallo sciame, per cercare di sfuggire si è tuffato in mare dove è poi morto. Vani sono stati i tentativi di rianimazione eseguiti dal personale medico del Suem 118. Lo sciame diproveniva dalla vicina vegetazione.