Cra tariffe agevolate Ecco il nuovo accordo per aiutare gli anziani | Coinvolti più utenti

(Di domenica 28 luglio 2024) Per glipiù deboli delle Case residenzeaccreditate, a Modena, la retta non era aumentata grazie alla rimodulazione delle agevolazioni, resa possibile dalla decisione di stanziare risorse comunali per azzerare gli aumenti introdotti a livello regionale. “Ora l’agevolazione potrà essere estesa a una platea più ampia di persone grazie all’tra la Regione Emilia-Romagna, sindacati Cgil, Cisl, Uil, Spi-Fnp-Uilp e Anci”: ad annunciarlo è l’assessora a Sanità, Salute e Attività socio sanitarie, Francesca Maletti. L’amministrazione comunale, infatti, tenuto conto che il 30 per cento degli ospiti delle strutture non è in grado di sostenere interamente il costo della tariffa e beneficia quindi di agevolazioni, aveva introdotto già a febbraio una soglia più alta (passata da 9.500 a 10.