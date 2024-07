Come finisce il film In the Mood for Love | ciò che non si dice

Leggi tutta la notizia su cinemaserietv

(Di domenica 28 luglio 2024) In Theforcon una scena straziante: durante la guerra del Vietnam, Chow si reca in Cambogia e visita Angkor Wat. Davanti a un monaco, Chow sussurra qualcosa in una cavità del muro e la ricopre di fango. Non ci vengono rivelate le sue esatte parole, ma è probabile che abbia confessato il suo amore per Su e i suoi veri desideri, che non ha mai potuto – e non potrà mai – rivelare a nessun altro. Prima del devastante finale, nell’ultimo atto deldi Wong Kar-wai seguiamo Su che, tre anni più tardi, visita la signora Suen, che sta per emigrare negli Stati Uniti, e chiede se il suo appartamento è disponibile per l’affitto. Qualche tempo dopo, Chow torna a Hong Kong e visita i Koos, i suoi vecchi padroni di casa, che si sono trasferiti nelle Filippine. Chiede informazioni sulla famiglia Suen e il nuovo proprietario gliche ora lì vive una donna con suo figlio.