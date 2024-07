Certificato di salute per gli alberi in città

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di domenica 28 luglio 2024) Il Comune di Monza ha deciso di adottare la linea del “prevenire è meglio che curare“. Come prima misura si è dato avvio l’anno scorso a un censimento deglipresenti in, ognuno dei quali è stato schedato in base alle proprie caratteristiche e stato di. "Ora abbiamo terminato le schedature – chiarisce l’assessora all’Ambiente, Giada Turato (nella foto) –. L’unico limite è che glipotrebbero avere vizi occulti, vale a dire apparire in stato diall’esterno, ma covare problemi nella parte non visibile, come ad esempio la fragilità delle radici. Un problema da non escludere soprattutto per quelli inseriti nell’asfalto".