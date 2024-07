Basket il Sud Sudan ottiene una vittoria storica alle Olimpiadi contro Porto Rico! Jones e Shayok decisivi

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 28 luglio 2024) Il Sudscrive la storiadi Parigi 2024! Nella prima giornata del gruppo C del torneo dimaschile gli africani al debutto a Cinque Cerchi – per una Nazione nata de facto tredici anni fa, con vicende extra-sportive poco felici – battono ilper 90-79 in rimonta grazie ad un secondo tempo di grande sostanza, conche non è riuscita a rispondere agli assalti degli avversari e rifarsi sotto per provare a ribaltare l’inerzia. Carliktrascina i compagni con 19 punti, 7 rimbalzi e 6 assist insieme ai 15 punti di Marial. 12 punti equamente divisi tra Bul Kuol e Nuni Omot, mentre per26 punti di un mai domo José Alvarado e 18 di Tremont Waters.